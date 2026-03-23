الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صحة مطروح: مناقشة السلبيات ووضع حلول وتلافيها وتذليل العقبات بمستشفى مطروح العام

خلال اجتماع مسئولى الصحة
خلال اجتماع مسئولى الصحة
ايمن محمود

كلف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لجنة مرور مكبرة من الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للصيدلة وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومديرى وأعضاء الادارات الفنية بالمديرية للمرور والمعايشة بمستشفى مطروح العام على مدار 24 ساعة.

حيث قامت اللجنة فى حضور الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفى مطروح العام.

و تفقدت اللجنة كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفي على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معمل المستشفي وبنك الدم والأشعة والغسيل الكلوى لمتابعة انتظام العمل بالوحدة واستبيان آراء المترددين وذويهم.

وأكدت اللجنة علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز أو الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

ووجهت لجان المرور بعمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار 24 ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفيات وخاصة الطواريء و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

وفى نهاية المرور عقد الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفي لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه السيد الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، بالتزامن مع مرور سيادته ووكيل المديرية و مديري العموم .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العالية من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافة العقبات ، مع المحاسبة المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

صورة تعبيرية

محل
محل
محل

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

