الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تحتفل بـ20 عاما من خدمة مقاتلات F-16 وتعزيز القدرات الجوية للناتو

بولندا تحتفل بـ20 عاما من خدمة مقاتلات (F-16) وتعزيز القدرات الجوية للناتو على الجناح الشرقى
بولندا تحتفل بـ20 عاما من خدمة مقاتلات (F-16) وتعزيز القدرات الجوية للناتو على الجناح الشرقى

احتفلت بولندا، اليوم "الاثنين"، بمرور 20 عامًا على تشغيل مقاتلات (F-16)، التي ساهمت في تعزيز القوة الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وزيادة قدرة الحلف على الردع والدفاع عن كل شبر من أراضيه، خاصة على الجناح الشرقي للحلف.

كانت بولندا قد قررت في عام 2003 شراء 48 مقاتلة من طراز (F-16 Block 52+) ضمن برنامج "سماء السلام"، بما يتوافق مع معايير التدريب والتكتيك والعمليات التابعة للناتو.. وساهم التدريب الأولي مع الجناح المقاتل 162 للحرس الوطني الجوي الأمريكي في إعداد أول دفعة من الطيارين البولنديين، فيما تم تطوير قاعدتي كرزينى ولاسك الجويتين لدعم العمليات الحليفة، بحسب بيان نشر اليوم على موقع القيادة الجوية المتحالفة.

وبحلول عام 2010، تولت مقاتلات (F-16) البولندية مهام الاستجابة السريعة لحماية المجال الجوي لبولندا.

كما تم توسيع قدرات الصيانة المحلية عبر مصانع الطيران العسكرية رقم 2 في بيدغوشش، بينما دعمت مؤسسة تصنيع الطائرات البولندية "PZL مييلس "القاعدة الصناعية الأوسع لمقاتلات (F-16) من خلال إنتاج هياكل رئيسية للطائرات من طرازي (Block 70/72).

وتم استخدام المقاتلات البولندية أيضًا في عمليات الناتو تحت إشراف قيادة الطيران المتحالفة (AIRCOM)، التي تشرف على الدفاع عن المجال الجوي للناتو عبر مراكز عمليات جوية مشتركة.

ويأتي دور الشرطة الجوية ضمن منظومة الدفاع الجوي الشاملة، كما ظهر في أنشطة المراقبة المعززة (eVA) والحراسة الشرقية، التي انطلقت في سبتمبر 2025 ردًا على انتهاكات متزايدة لمجال الحلف الجوي من قبل الطائرات والطائرات بدون طيار الروسية، ما عزز الردع والدفاع على الجناح الشرقي للناتو.

وشارك الحلفاء مرارًا في أنشطة الحراسة الشرقية الأخيرة باستخدام مقاتلات (F-16)، بما في ذلك مهام القيادة والتحكم والتدريب على مواجهة تقنيات منع الوصول/نطاقات المنع (C-A2/AD) على طول الجناح الشرقي للناتو، بالإضافة إلى تدريبات العثور والتثبيت والمتابعة والاستهداف (F2T2) التي تقودها قيادة الطيران المتحالفة لتعزيز التنسيق متعدد المجالات.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت رومانيا أن سرية المقاتلات رقم 48 ستبدأ مهام الشرطة الجوية بقيادة الناتو في المجال الجوي الروماني باستخدام مقاتلات (F-16)، واعتبرت الشهادة خطوة تعكس قابلية التشغيل المتبادل وتعزز القدرات الدفاعية الحديثة للناتو.

وفي عام 2025، أتمت وزارة الدفاع البولندية اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لترقية أسطول (F-16 Block 52+) إلى تكوين F-16V (Viper).

وقال مايك شوماكر نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة المقاتلات المتكاملة في لوكهيد مارتن "إن قرار بولندا قبل عقدين بإدخال مقاتلات (F-16) أعاد تشكيل قوتها الجوية، وعزز الدفاع الجماعي لحلف الناتو.. ومع ترقية (F-16 Viper)، توفر بولندا قدرات متقدمة جديدة قائمة على العمليات الواقعية، ومتكاملة مع الناتو لتقديم ردع موثوق في بيئات معقدة ومتنافسة بشكل متزايد".

انتعاش بورصة "وول ستريت" الأمريكية بعد قرار ترامب تعليق الضربات على إيران

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

محل
محل
محل

