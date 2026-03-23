الحماية المدنية تنقذ شابا حاول انهاء حياته من أعلى عقار بالعمرانية

أنقذت قوات الحماية المدنية بالجيزة شابا حاول القفز من أعلى عقار بمنطقة العمرانية حيث رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقاذ الشاب بعدما علق على وحدة تكييف خارج العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة العمرانية بمحاول شاب انهاء حياته قفزا من أعلى عقار بمنطقة فيصل ، تم الدفع على الفور بوحدة إنقاذ بري من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وتبين من الفحص أن الشاب حاول ربط ملاءة بوحدة التكييف الخارجية في شقته السكنية، وربط نفسه في وحدة التكييف الخارجية، لإنهاء حياته.

ورصد مقطع الفيديو لحظة إنقاذ الشاب حيث قام أحد أفراد الحماية المدنية بربط حبل من داخل الشقة، ونزل منه ووصل إلى الشاب، وتمكن من الإمساك به وإنزاله تدريجيًا، وظهر في الاسفل وسادة إنقاذ هوائية أسفل العقار، لتتم عملية إنقاذه دون وقوع أي إصابات.