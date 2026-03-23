طريقة عمل مرهم في المنزل لعلاج الالتهابات

يرغب عدد كبير من الاشخاص في استبدال المواد الكيميائية والصناعية بمنتجات طبيعية ولكن المشكلة في عدم التمكن من الوصول لوصفات منزلية قادرة على اداء نفس الوظيفة بكفاءة لعلاج المشكلات المختلفة وفي مقدمتها الالتهابات.

وفقالما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم طريقة عمل مرهم البابونج والعسل في المنزل واهم فوائده.

يحتوي مرهم البابونج على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف تهيج الجلد والحكة وتساعد في علاج الطفح الجلدي والتهيج وحروق الشمس.

مكونات مرهم البابونج:

5 جرام من شمع العسل

45 مل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

4 ملاعق صغيرة من زهور البابونج المجففة.

طريقة استخدام مرهم البابونج

ضعي شمع العسل والزيت في حمام مائي وسخّنيهما حتى يصبح المزيج سائلاً ثم ارفعيهما عن النار وأضيفي زهور البابونج المجففة.

اتركي المزيج لمدة ساعتين تقريباً لتفعيل مكونات البابونج.

صفّي السائل في وعاء زجاجي نظيف وجاف ذي غطاء ثم اتركيه ليبرد وخزّنيه في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية.

هذا المرهم صالح للاستخدام لمدة عام، ويمكن استخدامه على الجلد من مرتين إلى ثلاث مرات