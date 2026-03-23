تصريحات ترامب تقلب الموازين : النفط يتراجع والذهب يرتفع والدولار تحت الضغط

في مشهد يعكس مدى حساسية الأسواق العالمية تجاه التطورات السياسية، جاءت قرارات دونالد ترامب الأخيرة بشأن التوترات مع إيران لتُحدث تحولات سريعة في اتجاهات الذهب والنفط والدولار، بعد موجة من التصعيد كادت أن تدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.

فبعد تهديدات مباشرة بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، عاد ترامب ليعلن تأجيل أي عمل عسكري وفتح باب المحادثات، وهو ما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية، وترك أثرًا واضحًا على حركة الأسواق.

النفط.. أول المتأثرين بالتهدئة

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا، في استجابة مباشرة لانخفاض احتمالات التصعيد العسكري في منطقة تعد من أهم مصادر الطاقة عالميًا. فمع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، فقدت الأسعار جزءًا كبيرًا من مكاسبها.

الذهب.. ملاذ آمن يستعيد جاذبيته

وعلى الجانب الآخر، قلّص الذهب خسائره وعاد للارتفاع تدريجيًا، مستفيدًا من تراجع الدولار.

وعلى الرغم من موجة الهبوط التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، إلا أن تغير لهجة التصريحات السياسية أعاد له بعض الزخم، خاصة مع اتجاه المستثمرين لإعادة تقييم المخاطر.

الدولار.. ضغوط مع تراجع التوترات

أما الدولار، فقد واجه ضغوطًا ملحوظة، حيث أدى تراجع احتمالات التصعيد إلى انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحركاته أمام العملات الأخرى، وساهم في دعم أسعار الذهب.

وبالطبع تعكس هذه التحركات مدى الترابط بين السياسة والاقتصاد، حيث يمكن لتصريح واحد أو قرار مفاجئ أن يعيد رسم خريطة الأسواق في لحظات.

وبين التصعيد والتهدئة، تظل أسعار النفط والذهب والدولار رهينة للتطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ظل استمرار المحادثات، تبقى الأسواق في حالة ترقب، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت التهدئة الحالية مجرد هدنة مؤقتة أم لا.