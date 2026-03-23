محافظ الوادي الجديد: استئناف الدراسة غدًا في 515 مدرسة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستئناف الدراسة غدًا الثلاثاء 24 مارس، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية التعليمية داخل 515 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

رصد مستوى الانضباط ومعدلات حضور وغياب الطلاب بالوادي الجديد

وشددت المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية داخل المدارس، ورصد مستوى الانضباط ومعدلات حضور وغياب الطلاب، والوقوف على أي معوقات والتعامل الفوري معها؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى الجاهزية التامة لانطلاق امتحانات شهر مارس 2026 المقرر لها الأحد 29 مارس، وفق الخطة الوزارية المعتمدة.