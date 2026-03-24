بسام رجب يمازح طارق الدسوقي: الناس زعلانة من مختار السندي بسببك

هنأ الفنان بسام رجب، الذي جسد شخصية “مختار السندي” في مسلسل "علي كلاي"، صديقه، الفنان طارق الدسوقي، على عودته القوية، قائلا: "الحمد لله على سلامتك يا طارق، نورت الشاشة الصغيرة وملأتها كما كنت دائما.. افتقدناك كثيرا، وأرجو أن تترك الكسل جانبا وتمتعنا بفنك باستمرار".

من جهته، رد الفنان طارق الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، بابتسامة الممتن، موضحاً للجمهور حقيقة "أشرار الشاشة"، وقال: "يا جماعة، بسام رجب رغم أدوار الشر التي يتقنها، إلا أنه في الحقيقة من أطيب الشخصيات.. هو عِشرة عمر وصديق عزيز شاركني الكثير من النجاحات".

وكشف الفنان طارق الدسوقي عن سر شعوره بالاطمئنان في عمله الأخير رغم ابتعاده لسنوات، مؤكداً أن وجود رفقاء الدرب كان الصمام الحقيقي للأمان، حيث قال: "كنت أتدفأ بوجود نجوم مثل بسام رجب، انتصار، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق، الشحات مبروك.. هؤلاء هم العِشرة الذين جعلوا كواليس العمل وطناً لي بعد الغياب".

وعقّب الفنان بسام رجب بتواضع،: "بل نحن من كنا نتدفأ بوجودك يا طارق، ومكانك كان دائماً شاغراً".

ولم يَُت بسام رجب أن يتقمص روح الشخصية “مختار السندي”، ممازحا الفنان طارق الدسوقي حول رد فعل الجمهور الغاضب من شره في المسلسل، وقال له: "الناس زعلانة من السندي بسببك أنت يا طارق.. لو كنت رحيما بي وسرت كما أريد× لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه".

وطلب بسام رجب من الفنان طارق الدسوقي، أن يكون التواجد الرمضاني عادة سنوية لا تنقطع، مؤكدا أن الفن المصري يحتاج إلى خبرة ورُقِيّ هذه الأجيال التي لا تزال تضرب المثل في الاحترام المتبادل وصدق الموهبة.