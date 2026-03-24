فريق شارموفرز وإدوارد يختتمان سهرات العيد في نويبع بحفل عالمي.. صور

اختتم فريقي شارموفرز و"زا جيبسيس" بقيادة الفنان إدوارد فعاليات سهرات عيد الفطر على شاطئ فيورد نوبيع وسط أجواء لايف عالمية وحضور ضخم من مختلف الجنسيات العربية .

حضر فريق شارموفرز بكامل اناقتهم يرتدون ملابس كاجوال وكان في استقبالهم منظمى الحفل محمد سمير ووليد إسماعيل ونادر حسن وبمجرد صعودهم على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

واشعل الفريق الحفل بعدد من أغانيهم الشهيرة منها حبيبة، حزينة، بتثيري الجدل، خلاص هسيطر، كرافان، كوكب شيبسي، علي بالي، مش فارقة .. بالاضافة أغنية "زامباهولا" التي قدموها تلبية لرغبات الجمهور.

وتفاعل الجمهور مع صعود إدوارد على خشبة المسرح بصحبة فرقته " زا جيبسيس" التى تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك و الموزع أحمد عادل.

وافتتح إدوارد وفرقته حفلهما بأغنيته الشهيرة "ليندا ليندا" التي اشاعات حالة كبيرة من البهجة بعدها قدم عدد من اغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها " قز قز كابوريا" من " مهمة في فيلم قديم" و "انا أحسن مغني في مصر" من “كباريه”.

بالإضافة إلى "كاجولوه" لمحمد هنيدي و "شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح بالإضافة الى "عاجبني" التي أطلقها مؤخرا بمشاركة اللبنانية لولا جفان .. واختتم بأغنية "أحسن ناس" لداليدا وسط آجواء من البهجة.