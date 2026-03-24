الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رولز رويس تطلب من السائقين التوقف عن استخدام سياراتهم حتى هذا الموعد

نيسان نيسمو
نيسان نيسمو
عزة عاطف

أصدرت شركة "رولز رويس" البريطانية تحذيرًا عاجلاً لملاك طراز “كولينان” الفاخر يطالبهم فيه بالتوقف عن استخدام المقاعد الخلفية وحيز الأمتعة بشكلٍ فوري حتى شهر مايو من عام 2026. 

ويأتي هذا الإجراء الوقائي بعد اكتشاف خلل مصنعي في عملية تجميع بعض الأجزاء الحيوية التي قد تهدد سلامة الركاب في حال وقوع حادث، مما يثبت أن حتى السيارات الأكثر فخامة في العالم ليست بمنأى عن أخطاء التصنيع التقنية.

تفاصيل الخلل الميكانيكي المكتشف في المصنع

يعود سبب هذا الاستدعاء النادر لسيارة يتجاوز سعرها 400,000 دولار إلى اكتشاف براغي تثبيت لم يتم شدها وفقًا للمواصفات الهندسية الدقيقة في المصنع. 

وقد تم رصد المشكلة لأول مرة في مطلع عام 2026 أثناء اختبارات جودة روتينية، حيث لاحظ الفنيون وجود أصوات غير طبيعية صادرة من المنطقة الخلفية للسيارة. 

وبالفحص العميق، تبين أن البراغي المسؤولة عن تثبيت أحزمة الأمان الخلفية، وكذلك تلك التي تؤمن مساند الظهر للمقاعد، قد تكون مرتخية بشكلٍ يشكل خطرًا حقيقيًا عند التوقف المفاجئ.

المخاطر الأمنية المترتبة على استخدام المقاعد والشنطة

أوضحت تقارير سلامة المرور أن هذا الخلل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في حال حدوث اصطدام، حيث قد تفشل أحزمة الأمان الخلفية في توفير الحماية اللازمة للركاب إذا تحركت البراغي من مكانها تحت ضغط الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل وجود أمتعة ثقيلة في الصندوق الخلفي خطرًا إضافيًا، إذ قد يندفع مسند الظهر للأمام بسبب عدم ثباته بالكامل، مما قد يتسبب في إصابات بالغة لمن يجلس في الجهة الخلفية من المقصورة الفاخرة.

الطرازات المتأثرة والجدول الزمني للإصلاح الرسمي

يشمل الاستدعاء مجموعة محددة تبلغ 102 سيارة من طراز "كولينان" تم إنتاجها في الفترة ما بين أواخر عام 2019 ونهاية عام 2025، مما يعني أن المشكلة تمتد عبر عدة موديلات وصولًا إلى عام 2026. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال الإخطارات الرسمية للملاك المتضررين في الرابع من مايو 2026 لترتيب مواعيد الفحص الفني. وسيقوم الوكلاء المعتمدون بإعادة شد جميع البراغي المتأثرة وفقًا للمعايير الصحيحة بشكلٍ مجاني تمامًا لضمان عودة السيارة لحالتها المثالية.

تنصح رولز رويس وبشكلٍ حازم كافة الملاك الذين يشملهم الاستدعاء بضرورة الالتزام ببعض القيود المؤقتة لضمان سلامتهم، وأهمها الامتناع التام عن السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الخلفية والاكتفاء بالمقعد الأمامي بجانب السائق فقط. 

كما يجب إفراغ صندوق الأمتعة من أي أحمال ثقيلة قد تضغط على هيكل المقاعد من الخلف. ويفضل التواصل الفوري مع الوكلاء في المنطقة للتأكد من شمول رقم الهيكل الخاص بالسيارة ضمن القائمة المتأثرة قبل التخطيط لأي رحلات طويلة.

رولز رويس استدعاء رولز رويس كولينان 2026 أخبار السيارات أمان المقاعد الخلفية عيوب رولز رويس كولينان

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي

