الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم الغربية: انتظام العملية التعليمية بالمدارس عقب انتهاء إجازة العيد.. صور

الغربية أحمد علي

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس الغربية، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت 2740 مدرسة، مليون و151 ألف، 216طالب وطالبة من مختلف المراحل والنوعيات، وشهدت جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، إقبالاً من جميع الطلاب بعد انتهاء الإجازة والتي امتدت من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الاثنين. 

توجيهات تعليم الغربية 


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية اليوم الدراسي، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

انتظام الدراسه بالمدارس 

وصرح وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم.

تهنئة عيد الفطر المبارك 

و قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة التركيز والانتظام بالحضور في المدارس، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المدارس، والمشاركة في الأنشطة التربوية وفقا لخطط الوزارة في جميع المجالات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

اخبار محافظة الغربية انتظام الدراسه عقب اجازة عيد الفطر المبارك الفصول

