بدء طرح النسخة التجريبية لتحديثHyperOS 3.1.. هل هاتفك منها؟

بدأ طرح النسخة التجريبية العالمية من لتحديث HyperOS 3.1 لأجهزة Xiaomi في الصين، والآن يتحول التركيز إلى الأسوق العالمية حيث بدأت الشركة للتو في طرح النسخة التجريبية العالمية من تحديث HyperOS 3.1 للدفعة الأولى من الأجهزة.

طرح نظام التشغيل HyperOS 3.1

يقتصر طرح تحديثHyperOS 3.1 التجريبي الأولي من Mi Pilot حاليًا على أحدث الهواتف الذكية الرائدة، وفقًا لما ذكره موقع Xiaomi Time. إليكم قائمة بهذه الأجهزة وإصدارات البرامج الثابتة:

-شاومي 17 ألترا تحديث 3.0.301.3.WPAEUXM

-شاومي 17 (النسخة العالمية): تحديث 3.0.300.7.WPCMIXM

على الجانب الآخر تعد القائمة قصيرة جدًا في الوقت الحالي، حيث تم إطلاق النسخة التجريبية العالمية للتو إلا أنه ، ستستمر في التوسع مع قيام شاومي بتوسيع نطاق النسخة التجريبية لتشمل المزيد من الأجهزة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

إذا كان جهازك مدرجًا في القائمة وكنتَ من منطقة تدعم الإصدار التجريبي، فسجّل لتصبح مختبرًا تجريبيًا لتحصل على وصول مبكر إلى أحدث الميزات والتحديثات.

على عكس نظام HyperOS 3.0، لا يوجد إصدار من HyperOS 3.1 متوافق مع نظام Android 15. هذا يعني أنه سيصل فقط إلى أجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO التي تعمل بنظام Android 16.

كيفية التسجيل لنظام التشغيل HyperOS Mi؟

ضع في اعتبارك أن الإصدارات التجريبية (بيتا) قد تحتوي على أخطاء وميزات غير مكتملة. لذا، يُنصح بعمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة قبل تثبيت أي إصدار تجريبي. والأفضل تثبيته على جهاز ثانوي.

الخطوة 1: قم بتنزيل تطبيق Mi Community وقم بإنشاء حساب.

الخطوة 2: تأكد من ضبط المنطقة على "عالمي". لتغيير المنطقة الحالية، انقر على "أنا" في الزاوية السفلية اليمنى، ثم انتقل إلى "الإعدادات" > "تغيير المنطقة" .

الخطوة 3: حدد برنامج بيتا المتاح لجهازك وانقر فوق زر "تطبيق" .

الخطوة 4: اضغط على زر "الإجابة" وأرسل إجاباتك. حاول الحصول على 60 نقطة على الأقل لزيادة فرص اختيارك في البرنامج التجريبي.

الخطوة 5: انقر فوق "تقديم الطلب" ثم انقر فوق "تقديم الطلب " مرة أخرى لإرسال طلبك.

الخطوة 6: انتظر الموافقة (قد يستغرق الأمر ما يصل إلى سبعة أيام). انتقل إلى تطبيق Mi Community > ME > اختبار النسخة التجريبية للتحقق من الحالة.

الخطوة 7: بمجرد الموافقة على طلبك، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف وانقر على إصدار HyperOS للتحقق من وجود تحديثات.