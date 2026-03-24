الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد أهمية البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الثلاثاء"، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الرئيس الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة لرئيس المجلس على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق فى مستهل عمله بالمجلس، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجلس بتشكيله الجديد الذي يضم نخبة وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة. 

وثمن وزير الخارجية الدور المحورى الذى يضطلع به المجلس فى المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، مستعرضاً الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الحقوقية.

وأشار إلى أهمية استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية، من أجل مواصلة تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. 

كما تناول وزير الخارجية تحركات مصر النشطة فى إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف خلال الفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، مجدداً التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطنى والدولى، مشيراً إلى المبادرات المتكاملة التى نفذتها الحكومة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطنى بهدف دمج الرؤى والأفكار المختلفة من كافة فئات المجتمع، وبالإضافة إلى استمرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي. 

وجدد الوزير عبد العاطى تأكيد الحرص على التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة اصحاب المصلحة خلال عملية الإعداد للاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، وحثهم على تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تضمنيها في الاستراتيجية الجديدة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد إيهاب جمال الدين حقوق الإنسان الرئيس السيسي

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

