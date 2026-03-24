أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6900 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7886 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55200 جنيه.



كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.42 جنيه

سعر الشراء: 52.29 جنيه

اليورو

سعر البيع: 60.51 جنيه

سعر الشراء: 30.34 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.03 جنيه

سعر الشراء: 69.83 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.27 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الثلاثاء طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، مع استمرار البرودة ليلاً.

وأضافت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر، مع احتمال غزارة الأمطار مساءً على السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن غدًا الأربعاء يشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، محافظات الدلتا، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، شمال الوادي الجديد، خليج السويس وسيناء. وستترافق هذه الأمطار برياح عاصفة شديدة البرودة قد تثير الرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت غانم أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالطرق والأنفاق وتجمعات مياه قد تؤدي إلى فيضانات محلية محدودة، مع إمكانية تشكل السيول في بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء. كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح الشديدة والعواصف الرعدية مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتشعر أغلب المناطق بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر يوم الخميس بتوابع المنخفض الجوي، مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق، مع تركيز أكبر لهطول الأمطار على سواحل شمال سيناء.