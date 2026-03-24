غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
برلمان

أميرة صابر تناقش تحديات الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في منتدى باكو

محمد الشعراوي

شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى باكو العالمي الثالث عشر، الذي انعقد في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، تحت شعار "رأب الفجوات في عالم متحول".

وخلال فعاليات المنتدى، شاركت النائبة أميرة صابر في جلسة خاصة بعنوان "الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي والتهديدات الهجينة".

قالت "صابر" إن الأزمة الرئيسية التي تواجهها البشرية اليوم هى في جوهرها أزمة أولويات، فبينما يتم إنفاق تريليونات الدولارات على أغراض الدفاع وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية والاستخباراتية، لا يُنفق على الاستخدامات التنموية لهذه التقنيات سوى بضعة مليارات فقط.

وأضافت "صابر"، أنه للمرة الأولى في التاريخ لم يعد التفوق في الحروب مرتبطًا بحجم الجيوش التقليدية، بل بقوة الخوارزميات، مشيرة إلى أن الساحة الدولية تشهد اتساعًا ملحوظًا في الفجوة بين سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والتهديدات السيبرانية، وانتشار المعلومات المضللة، وتعاظم مخاطر انتهاك الخصوصية والتمييز الخوارزمي.

أوضحت أن المخاوف تتزايد من تركّز القوة التكنولوجية في أيدي عدد محدود من الدول والشركات، بما يعمّق الفجوة الرقمية عالميًا، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتعزيز التعاون الدولي، ووضع قواعد أخلاقية وتشريعية واضحة.

والتقت النائبة أميرة صابر، خلال منتدى باكو العالمي، بعدد من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار من مختلف دول العالم، حيث تناولت اللقاءات عددًا من القضايا، على رأسها مستقبل الشرق الأوسط في ظل تسارع وتيرة الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، وتأزم الأفق السياسي في ظل ضعف الأطر الدولية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول الجوار، في غياب أي أفق جاد لتسوية قائمة على حل الدولتين.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إلى جانب عدد من الرؤساء الحاليين والسابقين والقيادات الدولية، حيث ركزت المناقشات على قضايا الأمن العالمي، وتوازن القوى، وأزمة النظام متعدد الأطراف، فضلًا عن مستقبل الأمم المتحدة في ظل التحديات الدولية الراهنة.

ويُعد المنتدى منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول في عالم يشهد تحولات سياسية وتكنولوجية متسارعة، كما يمنح صوتًا أكبر لدول الجنوب العالمي، ويسهم بشكل غير مباشر في صياغة السياسات الدولية من خلال ما يطرحه من نقاشات وتوصيات.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

