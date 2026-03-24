محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ بأسيوط

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، لمواجهة موجة من التقلبات الجوية الحادة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس، وحنى انتهاء موجه الطقس السئ، وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى تعرض المحافظة لحالة قوية من عدم الاستقرار، تتضمن نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في حالة انعقاد دائم وعلى مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزية معدات الإغاثة وسيارات شفط المياه، ومراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار، مع تكثيف أعمال التطهير، وانتشار فرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتأمين الطرق وتحقيق السيولة المرورية، خاصة في ظل انخفاض الرؤية، ورفع درجة الجاهزية بهيئات الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، مع مراجعة تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وتأمين المنشآت الحيوية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق، وعدم الاقتراب من مخرات السيول أو المجاري المائية، مع الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ من خلال الخط الساخن (114) أو التواصل مع غرفة عمليات المحافظة عبر الأرقام التالية " أرضي 0882135858 - 0882135727 " على مدار 24 ساعة.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة، وأنه يتم متابعة الموقف لحظيًا واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على موجة الطقس السيئ، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

