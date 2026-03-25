مذبحة كرموز بالإسكندرية.. صديقة الأم تكشف التفاصيل الكاملة لمأساة أسرة أنهكها المرض والفقر

في واحدة من أكثر الجرائم التي أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري، تتواصل تحقيقات النيابة العامة في واقعة مأساوية شهدتها منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، حيث تحولت شقة سكنية بسيطة إلى مسرح لجريمة مروعة راح ضحيتها أم وأبناؤها الخمسة. وبينما تبدو الجريمة في ظاهرها عملاً إجراميًا بشعًا، تكشف التفاصيل المتداولة عن خلفيات إنسانية مؤلمة، تطرح تساؤلات عميقة حول المسؤولية والظروف التي قد تدفع الإنسان إلى حافة الانهيار.

التحقيقات مستمرة.. وقرار قضائي بتجديد الحبس

تباشر نيابة كرموز تحقيقاتها الموسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرموز"، حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبس الابن الأكبر، المتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة لحين استكمال التحريات، والاستماع إلى أقوال الشهود، وورود التقارير الفنية التي من شأنها كشف ملابسات الجريمة بشكل كامل.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، فإن الجريمة لم تكن وليدة لحظة عابرة، بل جاءت نتيجة تحريض مباشر من الأم، في واقعة تزداد تعقيدًا كلما تكشفت تفاصيلها.

خلف الكواليس.. معاناة سنوات من المرض والوحدة

روايات مقربين من الأسرة ترسم صورة مغايرة لما يبدو على السطح. فالأم، بحسب إحدى صديقاتها، كانت تعاني منذ سنوات من مرض سرطان القولون، بعدما كانت تقيم في المملكة العربية السعودية. ومع ارتفاع تكاليف العلاج هناك، اضطرت للعودة إلى مصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

لكن رحلة المعاناة لم تتوقف عند المرض فقط، بل امتدت إلى ظروف معيشية قاسية، بعد أن تركها زوجها الذي يحمل جنسية عربية مع أبنائها الستة، دون دعم كافٍ، مكتفيًا بإرسال مبالغ مالية محدودة لا تكفي لسد احتياجات الحياة الأساسية.

اللحظة الفاصلة.. صدمة أنهت كل شيء

تبلغ المأساة ذروتها حينما تواصلت الأم مع زوجها في لحظة ضعف، لتخبره بتدهور حالتها الصحية ووصول المرض إلى مراحل متقدمة، شملت الكبد والبنكرياس. كانت تنتظر دعمًا معنويًا أو كلمة تخفف عنها، إلا أن الرد جاء صادمًا، بحسب الروايات المتداولة، حيث أخبرها بطلاقها وزواجه من أخرى، ورفضه الاستمرار في الإنفاق عليها أو على أبنائه.

هذه اللحظة، كما يصفها المقربون، كانت نقطة الانهيار الكامل، حيث فقدت الأم آخر خيط أمل كانت تتمسك به.

نهاية مأساوية.. حين تتحول الأمومة إلى قرار قاتل

في ظل هذا الضغط النفسي الهائل، بدأت الأم تفكر في مصير أبنائها من بعدها، خاصة مع شعورها بدنو أجلها. ووفقًا لما تم تداوله، جمعت أبناءها وأخبرتهم بأنها لا تريد أن تتركهم يواجهون الحياة وحدهم.

ورغم محاولات بعض الأطفال التمسك بالحياة واقتراحهم العمل لمساعدة أنفسهم، إلا أن الخوف واليأس كانا أقوى من أي أمل. وفي لحظة مأساوية، طلبت من ابنها الأكبر شراء أدوات حادة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المؤلمة التي انتهت بفقدان الأرواح داخل الشقة على مدار يومين.

شهادة الأهالي.. بين التعاطف والذهول

أحد سكان المنطقة أكد أن ما حدث لا يمكن الحكم عليه بسطحية، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تعاني في صمت، وأن الابن المتهم "ريان" يحتاج إلى الدعم النفسي أكثر من الإدانة السريعة. وأضاف أن كثيرين قد لا يدركون حجم الألم الذي قد يعيشه البعض خلف الأبواب المغلقة.



تظل "مذبحة كرموز" جرحًا مفتوحًا في وجدان المجتمع، ليس فقط لبشاعة تفاصيلها، ولكن لما تكشفه من أزمات إنسانية مركبة، تبدأ من المرض والفقر، ولا تنتهي عند التفكك الأسري. وبينما تنتظر العدالة كلمتها الأخيرة، تبقى الحقيقة الأهم أن خلف كل جريمة قصة، وخلف كل قصة معاناة قد لا تُرى بالعين المجردة.