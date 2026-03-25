إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم، إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، حفاظًا على سلامة الركاب والأطقم الفنية.

وجاء قرار الإلغاء عقب التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى نشاط في حركة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، ما يمثل خطورة على رحلات البالون التي تعتمد بشكل أساسي على استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بشكل فوري عند وجود أي مؤشرات لعدم ملاءمة الطقس، مشددة على أن سلامة المواطنين والسائحين تأتي في المقام الأول.

ومن المقرر أن يتم استئناف رحلات البالون الطائر فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد، وبما يضمن توفير أعلى درجات الأمان خلال الرحلات.