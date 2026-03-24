متابعة ميدانية ليلية مكثفة لنائب محافظ الأقصر

قام الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، بجولة ميدانية ليلية ، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، إلى جانب تفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة بنطاق مدينة الأقصر.

حيث تابع نائب محافظ الأقصر تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق، بالأقصر في مناطق الفيروز وحوض 18، موجهاً بضرورة تكثيف العمل ، ورفع كفاءة منظومة النظافة أولاً بأول، خاصة بالمناطق الحيوية التي تشهد إقبالاً من المواطنين والزائرين.

كما قام، برفقة حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير مشروع المواقف بمحافظة الأقصر، بمتابعة انتظام العمل بخطوط السير ، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، حيث تفقد موقف شرق السكة الحديد ، وموقف القرنة أسفل محور سمير فرج ، وراجع انتظام حركة السيارات ومدى توافرها لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة ، مشدداً على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكل حسم، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني.

كما ناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصراً أساسياً في نجاح منظومة العمل.