لا نحارب عن الآخرين .. حزب الله يطالب الحكومة بالتراجع عن تجريم المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن توقيت الرد على العدوان الإسرائيلي اختارته المقاومة.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني في تصريحات له : نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضنا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني: الوحدة الوطنية تقتضي أن تعود الحكومة عن قرارها بتجريم المقاومة.

وزاد الأمين العام لحزب الله اللبناني: طرح التفاوض مع العدو تحت النار هو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان.

وختم الأمين العام لحزب الله اللبناني: التفاوض مرفوض مع عدو يحتل الأرض ويعتدي يوميا على لبنان.