سيارات سيدان مستعملة سعرها 650 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316، وأوبل أسترا، وفيات تيبو، ومرسيدس C180 ، وسوبارو إمبريزا .

بي إم دبليو 316 موديل 1997

تحصل سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 880 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 530 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

أوبل أسترا موديل 2015

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 595 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات تيبو موديل 2021

تنقل قوة سيارة فيات تيبو موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 114 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس C180 موديل 1994

تمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وبها محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة مرسيدس C180 موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 325 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تنقل قوة سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جينه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .