مزايدة بجهاز العاشر من رمضان تحقق 27 مليون جنيه من بيع الرواكد والخردة

شهد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، عقد جلسة مزايدة محدودة لبيع الرواكد والخردة بمختلف أنواعها، وذلك بمقر الجهاز، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وترأس الجلسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات النزاهة والحوكمة.

وشمل الطرح ٣١ لوطًا من الرواكد والخردة المخزنة بمخازن الجهاز، تم عرضها وفقًا للضوابط المنظمة للمزايدات العامة، بما يكفل تحقيق المنافسة العادلة بين المتقدمين.

وأسفرت جلسة المزايدة عن بيع ١٩ لوطا، بإجمالي حصيلة بلغت ٢٦ مليونا و٨٢٠ ألفا و٥٠٠ جنيه، في مؤشر يعكس الإقبال الملحوظ من المتعاملين وثقتهم في آليات الطرح المتبعة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المزايدات تأتي ضمن خطة تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الإدارة الرشيدة ورفع كفاءة الإنفاق.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة المدن الجديدة لدعم خطط التنمية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية.