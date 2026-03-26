باتريك ثيروس: الوثيقة الأمريكية تمثل إطارا مفتوحا للمفاوضات

قال السفير باتريك ثيروس الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنّ الوثيقة الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب تبدو أقرب إلى إطار مفتوح للمفاوضات، وليست اتفاقاً نهائياً يتضمن شروطاً ملزمة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها تعكس إلى حد كبير تكراراً للمطالب التي سبق أن طرحتها الولايات المتحدة خلال مراحل سابقة من التفاوض.

وأوضح ثيروس أن جانباً من هذه المطالب جاء استجابة لطلبات إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بملف الصواريخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوثيقة تتضمن أيضاً ردوداً على مطالب إيرانية، من بينها قضايا التعويضات ومسائل أخرى معقدة.

ولفت إلى أن هذه المطالب المتبادلة تمثل تحدياً لكلا الطرفين، إذ إن الاستجابة لها ليست سهلة لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الإيراني.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن هذه الوثيقة، رغم ما تتضمنه من نقاط خلافية، قد تشكل خطوة أولى على طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية.