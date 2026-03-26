شاهد| لكزس IS 350 موديل 2026

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس IS 350 موديل 2026 ، وتنتمي IS 350 لفئة السيارات الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء الديناميكي الحاد والفخامة اليابانية التي لا تضاهى.

لكزس IS 350 موديل 2026

مواصفات لكزس IS 350 موديل 2026

زودت سيارة لكزس IS 350 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح خلفي جديد لتعزيز الانسيابية، وجنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصه تعكس الطابع الديناميكي، وتتوافر السيارة بـ 8 خيارات للألوان، وبها شاشة مركزية ضخمة مقاس 12.3 بوصه تعمل باللمس .

لكزس IS 350 موديل 2026

يوجد بـ سيارة لكزس IS 350 موديل 2026 أيضا، شاشة عدادات TFT LCD بنفس المقاس لعرض المعلومات بوضوح تام، وتم عمل زخارف من مادة البامبو الطبيعي، مما يضفي لمسة فنية تعكس الحرفية اليابانية العريقة وتخلق توازن بصري مع الروح الرياضية.

محرك لكزس IS 350 موديل 2026

لكزس IS 350 موديل 2026

تحصل سيارة لكزس IS 350 موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 312 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

لكزس IS 350 موديل 2026

تأسست لكزس عام 1989 كذراع فاخر لشركة تويوتا، بهدف منافسة السيارات الأوروبية والأمريكية الفاخرة.

وأطلقت لكزس أولى سياراتها LS 400 في نفس العام، محققة نجاح فوري بفضل الجودة العالية والتقنيات المبتكرة، وتميزت الشركة بتطوير سيارات دفع رباعي فاخرة منها RX 300 في عام 1998، وتهدف للتحول الكامل للكهرباء بحلول 2035.

لكزس IS 350 موديل 2026

والجدير بالذكر ان لكزس تستمر في تقديم تصاميم جريئة، وتركز حالياً على الاستدامة والتقنيات الكهربائية الصديقة للبيئة، مع خطط لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل عالمياً بحلول عام 2035.