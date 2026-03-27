تشيكن سويت آند ساور .. وصفة المطاعم الصينية بمذاق مميز في المنزل

يعد طبق تشيكن سويت آند ساور من أشهر الأطباق الآسيوية التي تجمع بين المذاق الحلو والحامض في آن واحد، وهو من الوصفات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار.

ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، مع الحفاظ على نفس الطعم الذي يقدَّم في المطاعم.



المكونات :

صدور دجاج مقطعة مكعبات

نصف كوب نشا

بيضة

ملح وفلفل

زيت للقلي

مكونات الصوص

نصف كوب كاتشب

ربع كوب سكر

ربع كوب خل أبيض

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

كوب ماء

ملعقة كبيرة نشا مذابة في ماء

طريقة التحضير:



تُتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل، ثم تُخلط مع البيض والنشا جيدًا حتى تتغلف بالكامل. تُقلى في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة، ثم تُرفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.



في مقلاة على النار، يُضاف الكاتشب والسكر والخل والصويا صوص والثوم والماء، ويُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان. بعد ذلك تُضاف النشا المذابة مع التقليب المستمر حتى يثقل قوام الصوص.



تُضاف قطع الدجاج المقلية إلى الصوص وتُقلب جيدًا حتى تتشرب النكهة بالكامل، ثم يُقدم الطبق ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو النودلز.



نصائح لنجاح الوصفة



يمكن إضافة فلفل ألوان أو أناناس لإعطاء نكهة مميزة.

يفضل تقديم الطبق فور تحضيره للحفاظ على قرمشة الدجاج.

يمكن تقليل السكر حسب الرغبة للحصول على طعم أقل حلاوة.