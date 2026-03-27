انفجارات تهز عدة مدن إيرانية وسط غموض الأسباب
بالأسماء.. مقصلة الأهلي تطيح بالنجوم في الميركاتو الصيفي
دراسة: الصحافة الورقية تصمد أمام "الرقمي" وتستعيد بريقها عالمياً
أكبر سعر دولار في السوق الرسمي اليوم.. 52.78 جنيه الأعلى
البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
مفاجأة بشأن مستقبل مدير الكرة داخل القلعة الحمراء
إسرائيل تعترف بالفشل.. الاحتلال يواجه صعوبة في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
المنطقة على صفيح ساخن.. هل تنجح الوساطة المصرية في كبح التصعيد وصناعة السلام؟
ترامب يتعهد بدفع رواتب موظفي أمن المطارات وسط أزمة تمويل في واشنطن
طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك قبل انطلاق مباريات التتويج بالدوري
وداعا "حبات البَرَد".. استقرار تدريجي في حالة الطقس بدءا من الجمعة
محمد العرابي: مضيق هرمز هدف واشنطن المقبل والانقسام داخل إيران يعقّد الأزمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كامويش يدرس الرحيل عن الأهلي والعودة إلى النرويج

رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن الأنجولي كامويش، لاعب النادي الأهلي، يدرس بجدية فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في العودة إلى ناديه السابق ترومسو النرويجي، الذي سبق له التألق بقميصه قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري.

رغبة اللاعب تحسم موقفه

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن كامويش لا يشعر بالارتياح الكامل خلال الفترة الحالية، سواء بسبب قلة المشاركة أو عدم التأقلم بالشكل المطلوب مع أجواء الفريق، وهو ما دفعه للتفكير في خطوة العودة إلى الدوري النرويجي، حيث يرى أن ترومسو يمثل البيئة الأنسب لإعادة اكتشاف مستواه الفني.

خلفية عن كامويش ومسيرته

وكان كامويش قد لفت الأنظار خلال فترته مع ترومسو، بعدما قدم مستويات مميزة في الدوري النرويجي، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية وعربية. ويتميز اللاعب بقدراته البدنية العالية وسرعته في التحولات الهجومية، إلى جانب مرونته في اللعب بأكثر من مركز في خط الوسط.

وانضم اللاعب إلى الأهلي وسط توقعات كبيرة، إلا أن تجربته لم تصل حتى الآن إلى المستوى المأمول، في ظل المنافسة القوية داخل الفريق وكثرة الخيارات المتاحة في مركزه.

موقف الأهلي من رحيل اللاعب

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إدارة الأهلي بشأن مستقبل كامويش، حيث يُتوقع أن يتم حسم الملف بنهاية الموسم، بناءً على رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

ترومسو يرحب بعودة لاعبه السابق

من جانبه، لا يمانع نادي ترومسو فكرة استعادة خدمات كامويش، خاصة في ظل معرفته الجيدة بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة، ما قد يسهل إتمام الصفقة حال وجود اتفاق بين جميع الأطراف.


 

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

علي جمعة

علي جمعة : التفكير نعمة ربانية .. والانحراف عنه يقود إلى الغوغائية

حلي المرأة

هل على ذهب المرأة الذي تتزين به زكاة؟ دار الإفتاء تجيب

طاعة الله

بعد رمضان والعيد نخشى أن نعود للذنوب ماذا نفعل؟.. علي جمعة يجيب

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد