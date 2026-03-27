كامويش يدرس الرحيل عن الأهلي والعودة إلى النرويج

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن الأنجولي كامويش، لاعب النادي الأهلي، يدرس بجدية فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في العودة إلى ناديه السابق ترومسو النرويجي، الذي سبق له التألق بقميصه قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري.

رغبة اللاعب تحسم موقفه

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن كامويش لا يشعر بالارتياح الكامل خلال الفترة الحالية، سواء بسبب قلة المشاركة أو عدم التأقلم بالشكل المطلوب مع أجواء الفريق، وهو ما دفعه للتفكير في خطوة العودة إلى الدوري النرويجي، حيث يرى أن ترومسو يمثل البيئة الأنسب لإعادة اكتشاف مستواه الفني.

خلفية عن كامويش ومسيرته

وكان كامويش قد لفت الأنظار خلال فترته مع ترومسو، بعدما قدم مستويات مميزة في الدوري النرويجي، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية وعربية. ويتميز اللاعب بقدراته البدنية العالية وسرعته في التحولات الهجومية، إلى جانب مرونته في اللعب بأكثر من مركز في خط الوسط.

وانضم اللاعب إلى الأهلي وسط توقعات كبيرة، إلا أن تجربته لم تصل حتى الآن إلى المستوى المأمول، في ظل المنافسة القوية داخل الفريق وكثرة الخيارات المتاحة في مركزه.

موقف الأهلي من رحيل اللاعب

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إدارة الأهلي بشأن مستقبل كامويش، حيث يُتوقع أن يتم حسم الملف بنهاية الموسم، بناءً على رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

ترومسو يرحب بعودة لاعبه السابق

من جانبه، لا يمانع نادي ترومسو فكرة استعادة خدمات كامويش، خاصة في ظل معرفته الجيدة بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة، ما قد يسهل إتمام الصفقة حال وجود اتفاق بين جميع الأطراف.



