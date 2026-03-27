مواجهة قوية لمنتخب مصر للناشئين أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، اختبارًا مهمًا اليوم الجمعة، عندما يلتقي نظيره التونسي في إطار الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في ليبيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق بداية قوية في مشواره بالتصفيات، خاصة بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى، وفقًا لنظام البطولة التي تضم خمسة منتخبات، يحصل كل منها على راحة خلال إحدى الجولات.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق التصفيات

وكان منتخب الناشئين قد دخل معسكرًا مغلقًا في مركز المنتخبات الوطنية، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض التصفيات. وشهد المعسكر تركيزًا كبيرًا على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق.

وسافرت بعثة المنتخب إلى ليبيا يوم 21 مارس الجاري، استعدادًا للمشاركة في هذه التصفيات القوية، التي تضم نخبة من منتخبات شمال أفريقيا، ما يزيد من صعوبة المنافسة على بطاقة التأهل.

مشوار المنتخب في التصفيات

يبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة تونس اليوم، قبل أن يخوض مباراة مرتقبة أمام المنتخب المغربي يوم 30 مارس، في لقاء يُتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة.

وتتواصل مباريات الفراعنة في شهر أبريل، حيث يواجه المنتخب الليبي يوم 2 أبريل، ثم يختتم مشواره بمواجهة قوية أمام المنتخب الجزائري يوم 5 أبريل، في واحدة من أبرز مباريات التصفيات.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو المنتخب في تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية تضمن صدارة المجموعة، ومن ثم حجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.