الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح أولهم.. إنتر ميامي يشعل سوق الانتقالات الصيفية بـ 3 صفقات مدوية

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يستعد نادي إنتر ميامي لإشعال سوق الانتقالات الصيفية مبكرا بعدما ارتبط اسمه بثلاثة نجوم من العيار الثقيل قد ينضمون للعب إلى جوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خطوة تعكس طموح النادي الأمريكي لتعزيز هيمنته محليا ومحو خيبته القارية.

الفريق الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويطارد ألقاب درع المشجعين وكأس المؤتمر الشرقي وكأس الدوريات، يسعى في الموسم المقبل لتعويض خروجه المبكر من دوري أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل.

وفي هذا السياق، ظهرت ثلاثة أسماء لامعة مرشحة للانتقال إلى ميامي بعد اقتراب رحيلهم عن أنديتهم هذا الصيف.

برناردو سيلفا الغموض يفتح باب ميامي

يتزايد الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي مع مانشستر سيتي، وسط تقارير تؤكد أن قرار الرحيل بات قريبًا.

وذكرت صحيفة ماركا أن إنتر ميامي انضم إلى قائمة الأندية التي تتابع وضع اللاعب التعاقدي عن كثب.

ورغم دخول أندية أوروبية على الخط مثل يوفنتوس وغلطة سراي، فإن إدارة ميامي تراهن على ورقة ميسي لإقناع سيلفا بخوض تجربة الدوري الأمريكي.

كاسيميرو البديل المثالي لبوسكيتس

يبحث إنتر ميامي عن قائد جديد لوسط الملعب بعد اعتزال سيرجيو بوسكيتس، ويبدو أن لاعب مانشستر يونايتد هو الخيار المثالي.

التقارير تشير إلى اهتمام مشترك من ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي، خاصة أن كاسيميرو يملك سجلا ذهبيا من الألقاب مع ريال مدريد كما أن زيارة أسرة اللاعب إلى ميامي مؤخرًا زادت من التكهنات حول إمكانية انتقاله.

محمد صلاح الصفقة التي قد تغير خريطة الدوري الأمريكي

بحسب صحيفة الإندبندنت، فإن إنتر ميامي سيدخل في منافسة مباشرة مع أندية من الدوري السعودي لضم نجم ليفربول، محمد صلاح، في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

لكن الصفقة لن تكون سهلة؛ إذ يتعين على ميامي إعادة هيكلة قائمته بسبب اكتمال مقاعد “اللاعبين المعينين” (Designated Players)، التي يشغلها حاليًا ميسي، ورودريغو دي بول، والمكسيكي جيرمان بيرترامه.

ضم صلاح قد يفرض تغييرات جذرية في تركيبة الفريق، لكنه في المقابل سيمنح الدوري الأمريكي دفعة تسويقية وفنية غير مسبوقة.

ميامي يراهن على “تأثير ميسي”

تدرك إدارة إنتر ميامي أن وجود ميسي لا يمنح الفريق الأفضلية داخل الملعب فقط، بل يمثل ورقة إقناع ذهبية في المفاوضات مع النجوم الكبار. 

وبين طموحات محلية ورغبة في رد الاعتبار قاريًا، يبدو أن صيف ميامي قد يتحول إلى واحد من أكثر فصول الانتقالات إثارة في تاريخ الدوري الأمريكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

أبو الهول

هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم

كنز الصين

اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا

الاهلي

استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه

كامويش

رد مفاجئ لـ ترومسو النرويجي على عودة كامويش من الأهلي

ترشيحاتنا

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

المسرح

محمد أمين: المسرح مرآة المجتمع وصوته المستمر رغم تحديات السوشيال ميديا

النوم

وداعا للأرق والإرهاق.. نصائح بسيطة لإعادة ضبط نومك بعد الإجازة

بالصور

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد