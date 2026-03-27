متصفح Firefox يضيف VPN مجاني مدمج مع آخر تحديث .. هكذا تفعّله وتحمي اتصالك

كشفت موزيلا عبر مدونة Firefox الرسمية أن المتصفح بدأ يحصل مع الإصدار Firefox 149 على ميزة VPN مدمجة ومجانية، تهدف إلى حماية عنوان الـIP الخاص بالمستخدم ومنحه طبقة إضافية من الخصوصية أثناء التصفح.

أوضحت الشركة أن خدمة الـVPN المدمجة الجديدة توفّر حتى 50 جيجابايت من التصفح المحمي شهريًا مجانًا، وهي كمية بيانات ترى موزيلا أنها تكفي للاستخدام اليومي العادي مثل التسوق الإلكتروني، والخدمات البنكية، وتصفح الأخبار والمحتوى.

أشارت موزيلا إلى أن الميزة متاحة في البداية في بعض المناطق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مع خطط للتوسع لاحقًا إلى المزيد من الدول بمرور الوقت، ضمن واحدة من أكبر التحديثات التي يشهدها المتصفح منذ سنوات على مستوى الخصوصية والمزايا المدمجة.

كيف يعمل الـVPN المدمج داخل Firefox؟

أوضحت موزيلا أن الـVPN المدمج في Firefox يعمل على مستوى المتصفح فقط، وليس على مستوى الجهاز بالكامل، ما يعني أن حماية الـIP تنطبق على التصفح داخل Firefox دون باقي التطبيقات المثبتة على الكمبيوتر أو الهاتف.

أشارت الشركة إلى أن الميزة تعتمد على تمرير حركة التصفح عبر شبكة بروكسي خاصة قبل الوصول إلى الموقع المطلوب، بحيث يرى الموقع عنوان IP خاصًا بالخادم الوسيط بدل عنوان المستخدم الحقيقي، مع استمرار تشفير الاتصال عبر بروتوكول HTTPS كما هو معتاد.

أكدت موزيلا أن هذه الآلية تساعد على منع تتبع موقع المستخدم الحقيقي بسهولة من قبل المواقع أو شركات الإعلانات، كما تقلل من قدرة أي شخص يتجسس على الشبكة المحلية (مثل شبكات الـWi‑Fi العامة في المقاهي أو الأماكن العامة) على معرفة المواقع التي يزورها المستخدم داخل Firefox.

طريقة تفعيل الـVPN المجاني داخل Firefox

أشارت تقارير تقنية مثل TechRadar وLifehacker إلى أن تفعيل الـVPN المدمج لا يحتاج إلى تثبيت إضافات أو برامج خارجية، بل يتم من خلال إعدادات المتصفح مباشرة بعد التحديث إلى Firefox 149 أو ما بعده.

أوضحت الشروحات أن المستخدم سيتمكن من تشغيل الميزة من خلال أيقونة أو زر مخصص في شريط الأدوات أو من قائمة الإعدادات، حيث يكفي نقرة واحدة لتفعيل حماية الـIP وبدء احتساب البيانات ضمن حصة الـ50 جيجابايت الشهرية.

أكدت موزيلا أن واجهة الاستخدام صُممت لتكون بسيطة قدر الإمكان، بحيث يمكن للمستخدمين غير المتخصصين في الـVPN الاستفادة من الحماية دون الحاجة إلى فهم تفاصيل الخوادم أو البروتوكولات، مع إمكان إيقاف الميزة في أي وقت للعودة إلى الاتصال العادي.

فروق بين حماية المتصفح واشتراك Mozilla VPN المدفوع

أوضحت موزيلا في المدونة أن الـVPN المدمج الجديد يختلف عن خدمة Mozilla VPN المدفوعة الكاملة، التي تظل متاحة كخيار منفصل للراغبين في حماية شاملة على مستوى الجهاز بالكامل. أشارت الشركة إلى أن الخدمة المدفوعة توفر حماية غير محدودة للبيانات عبر جميع التطبيقات وعلى عدة أجهزة في آن واحد، في حين يركز الـVPN المجاني على تأمين التصفح داخل Firefox فقط وبسقف بيانات محدد شهريًا.

أكدت موزيلا أن الهدف من الميزة المجانية هو جعل أدوات الخصوصية المتقدمة أكثر وصولًا للمستخدم العادي، مع إتاحة خيار الترقية لمن يحتاج إلى مستوى أعلى من الحماية أو استخدامًا أثقل من 50 جيجابايت شهريًا.

تحديث كبير يشمل أيضًا تقسيم الشاشة

أشارت تغطيات من مواقع متخصصة مثل TechRadar وPCWorld إلى أن Firefox 149 لا يقتصر على إضافة الـVPN المجاني، بل يجلب معه أيضًا مزايا أخرى مثل وضع تقسيم الشاشة لعرض موقعين في نفس النافذة، وميزة "النافذة الذكية" Smart Window التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم مساعدات سريعة مثل تلخيص المقالات أو تعريف المصطلحات دون مغادرة الصفحة.

أوضحت هذه المواقع أن المتصفح يحصل كذلك على إمكانية إضافة ملاحظات لكل تبويب، وتحديث في مظهر الواجهة يشمل الأيقونات وشريط الأدوات والصفحة الرئيسية.

أكدت موزيلا أن هذه التغييرات تأتي ضمن توجه عام يركز على جعل Firefox منصة تجمع بين الخصوصية العالية والأدوات العملية المدمجة، بحيث يحصل المستخدم على وظائف كان يحتاج سابقًا لتثبيت إضافات متعددة من أجلها، مع الحفاظ على سيطرة كاملة على البيانات الشخصية داخل المتصفح.