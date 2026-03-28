تحت ضغط الحياة .. كيف تُسهم الأعباء اليومية في تصاعد العلاقات السامة؟

أكد المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض وخبير العلاقات الأسرية، أن الضغوط اليومية قد تدفع المرأة أحيانًا للمساهمة في تفاقم الأجواء السامة داخل العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن ذلك لا يرتبط بطبيعتها، بل بالظروف النفسية والمعيشية التي تمر بها.

الأعباء العائلية والمهنية

وأشار، خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأعباء العائلية والمهنية والتحديات المجتمعية قد تجعل ردود الفعل تميل إلى الطابع العاطفي بدلًا من التفكير الهادئ، ما يؤدي إلى سوء فهم متكرر وتراكم التوتر داخل العلاقة.

الانسحاب والصمت لفترات طويلة

وأضاف أن هذه الحالة قد تخلق بيئة مشحونة يشعر فيها الطرف الآخر بالضغط المستمر، وهو ما قد يدفعه إلى الانسحاب والصمت لفترات طويلة، فيما يُعرف بـ"الخرس الزوجي"، وهو من أخطر مظاهر التدهور في العلاقات.

وأكد أن إدراك الخلفيات النفسية والعاطفية لهذه السلوكيات يمثل خطوة أساسية نحو احتواء الأزمات، مشددًا على أهمية التفاهم والحوار الواعي لاستعادة التوازن، وحماية العلاقة من الانزلاق إلى دائرة من التوتر والعنف النفسي المستمر.