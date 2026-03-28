مسؤول إيراني يوجه رسالة من جزيرة خرج الإيرانية

وجه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي رسالة من جزيرة خرج الإيرانية، أكد فيها أن أمن مضيق هرمز ودول المنطقة لن يتحقق إلا برحيل الأجانب. وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، اليوم السبت، على هامش زيارة عدد من أعضاء لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للبرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) لجزيرة خرج.

وأضاف عزيزي لوكالة "إرنا" الايرانية: "إن جزيرة خرج تعد إحدى الفرص الاقتصادية الفريدة والخط الأمامي لصناعة النفط الإيرانية".

وتابع: "جزيرة خرج هي رمز لاقتدار صناعة النفط والصمود، ولا يتحقق تأمين الممر المائي للخليج الفارسي والدول المجاورة له إلا برحيل الأجانب".

وأردف رئيس لجنة الأمن القومي: "لقد ظن الأعداء في وهمهم أنهم يستطيعون عبر التهديد والترهيب والحرب النفسية إلحاق أي ضرر ولو بسيط بخبراء هذه الصناعة، لكن ليس فقط لم تُحدث الإجراءات التهديدية للكيان الصهيوني وأمريكا أي خلل في مسار الأنشطة، بل إن صناعة النفط أظهرت استعدادها للتخزين والتحميل وعمليات البيع بشكل أكثر استعدادا من أي وقت مضى".