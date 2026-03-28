الرئيس الأوكراني يزور الإمارات لإجراء محادثات حول الوضع الأمني الإقليمي

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإمارات العربية المتحدة والتقى نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، لبحث الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة X عقب لقائه مع الرئيس الإماراتي: "بالنسبة لأوكرانيا، هذا أيضاً مبدأ أساسي: يجب ألا يسود الإرهاب في أي مكان في العالم. يجب أن تكون الحماية كافية في كل مكان".

وأضاف أنهما ناقشا "الوضع الأمني ​​في الإمارات، والهجمات الإيرانية، وحصار مضيق هرمز، الذي يؤثر بشكل مباشر على سوق النفط العالمية".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمين ناقشا "التطورات الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المستمر وتداعياتها على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، فضلاً عن تأثيرها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

قال زيلينسكي الأسبوع الماضي إن كييف تساعد خمس دول في منطقة الشرق الأوسط والخليج - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والأردن - في التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار على أراضيها.