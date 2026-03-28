مبالغة واقعية.. مخرج "علي كلاي" يرد على تشبيه المسلسل بالدراما الهندية

رد المخرج محمد عبد السلام على الانتقادات التى واجهت مسلسل “على كلاى”، بشأن تشبيهه بالدراما الهندية حيث ركز العمل على المبالغة وهو الأمر الذى نفاه المخرج جملة وتفصيلا.

وقال عبد السلام فى تصريحاته لبرنامج et بالعربى: "احنا متربين على الدراما الهندية، وفعلا أنا مبالغ أحيانا فى مسلسل على كلاى، خصوصا فى شخصية أحمد العوضى خلال الأزمة النفسية اللى مر بيها، لكن المبالغة كانت جزء من الواقع، وعايزين نبرزها بشكل أقرب للحقيقة.. والهدف من المبالغة هو تعزيز التأثير الدرامى وإيصال المشاعر الحقيقية للمشاهدين، مؤكدًا أن هذه الطريقة مستوحاة من خبرته الطويلة فى صناعة الدراما.

قصة مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي يروي قصة شاب موهوب في رياضة الملاكمة نشأ داخل منزل رجل أعمال، ليجد نفسه أمام سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية الناجمة عن التوترات العائلية والغيرة، في إطار درامي مشوق داخل حي شعبي، حيث تتقاطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتشكيل الأحداث المتلاحقة التي جذبت الجمهور.

أبطال مسلسل علي كلاي

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.