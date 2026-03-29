الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة أنقذتها من التجارة.. إعادة إطلاق 10 صقور نادرة إلى الطبيعة

شيماء مجدي

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن نجاح عملية إعادة إطلاق 10 صقور من الأنواع المحمية إلى بيئتها الطبيعية في المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لحماية التنوع البيولوجي وتطبيق القوانين الدولية، وبناءً على التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتأتي هذه الخطوة كثمرة تعاون مثمر بين: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، وقطاع المحميات بوزارة البيئة.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أحداث الواقعة تعود بتمكن قوات حرس الحدود بمنطقة "أبو رماد" من مصادرة الصقور لعدم وجود موافقات رسمية أو شهادات "سايتس" (CITES) أو شهادات صحية بيطرية ، مما يعد مخالفة صريحة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية المنظمة للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشار إلى انه عقب المصادرة، تم تشكيل لجنة متخصصة من الادارة العامة للحياة البرية لتصنيف الصقور، ونقلها إلى حديقة حيوان الإسكندرية، حيث خضعت لبرنامج رعاية مكثف شمل: استعادة الحالة الصحية العامة، التغذية العلاجية السليمة لضمان قدرتها على الطيران والصيد مجدداً، فضلا عن الإشراف البيطري الكامل لضمان خلوها من الأمراض قبل الإطلاق.

وتم اختيار المجرى الملاحي لقناة السويس كبقعة استراتيجية لإعادة الإطلاق، كونه أحد أهم مسارات الهجرة العالمية للطيور، مما يضمن لهذه الصقور العودة لمسارها الطبيعي والمساهمة في التوازن البيئي.

واكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية "سايتس" وحماية الثروات الطبيعية المصرية من خطر الانقراض والتصدي بكل حزم لمحاولات الصيد والاتجار غير المشروع.

