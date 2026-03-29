انتشال سيارة ربع نقل من ترعة الإبراهيمية بعد مصرع قائدها ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، من انتشال سيارة ربع نقل سقطت داخل ترعة الإبراهيمية عند مدخل السحارة بدائرة مركز بني سويف، وذلك عقب مصرع قائدها في الحادث.وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بانقلاب السيارة داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الواقعة وانتشال الجثمان.

وواصلت قوات الإنقاذ جهودها حتى تم استخراج السيارة من المياه، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الجهات المختصة تحرياتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.