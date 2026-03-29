طريقة عمل أم علي في البيت بأسهل الخطوات

أم علي من الحلويات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أم علي في البيت بمذاق لذيذ وشهي.

مقادير أم علي



● باف باستري مكعبات في الفرن

● 1 لتر لبن

● ¼ كيلو قشطة بلدي

● 5 ملعقة كبيرة عسل

● 2 مكعب زبدة

● تمر مكعبات

● لوز محمص

للوجه:

● فستق حلبى مجروش



طريقة تحضير أم علي



يدهن الطاجن بمكعب زبدة ثم يوضع قطع باف باستري محمص مع تمر مكعبات و لوز محمص

يوضع عسل على اللبن و تقلب المكونات

يضاف خليط اللبن و العسل على الطاجن

يوضع على الوجه مكعبات قشطة بلدي

يوضع الطاجن في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.