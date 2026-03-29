طريقة عمل أم علي في البيت بأسهل الخطوات

أم علي من الحلويات اللذيذة و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأطباق الأخرى.
قدمت الشيف ساندرا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أم علي في البيت بمذاق لذيذ وشهي.
مقادير أم علي
● باف باستري مكعبات في الفرن
● 1 لتر لبن
● ¼ كيلو قشطة بلدي
● 5 ملعقة كبيرة عسل
● 2 مكعب زبدة
● تمر مكعبات
● لوز محمص
للوجه:
● فستق حلبى مجروش
طريقة تحضير أم علي
يدهن الطاجن بمكعب زبدة ثم يوضع قطع باف باستري محمص مع تمر مكعبات و لوز محمص
يوضع عسل على اللبن و تقلب المكونات
يضاف خليط اللبن و العسل على الطاجن
يوضع على الوجه مكعبات قشطة بلدي
يوضع الطاجن في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.