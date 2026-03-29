أمن مصر خط أحمر.. التنسيقية: إحباط مخططات حسم يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية التابعة لحركة «حسم» المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وإحباط المخططات التي تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.

وأكدت التنسيقية أن عرض الاعترافات التفصيلية لأحد العناصر الإرهابية يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والدقة في العمل الأمني، ويجسد نهجًا قائمًا على الشفافية وتعزيز وعي الرأي العام بحقائق ما يُحاك ضد الوطن.

وأشادت التنسيقية بالدور المحوري لأجهزة الأمن ويقظتها المستمرة وقدرتها على تفكيك الشبكات الإرهابية وكشف مخططاتها وإجهاض محاولاتها، بما يؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الحسم الأمني فقط، بل تمتد إلى العمل المؤسسي المنظم القائم على المعلومات الدقيقة وبناء الوعي المجتمعي.

ووجهت التنسيقية التحية والتقدير لرجال الأمن الذين يواصلون جهودهم ليلًا ونهارًا دفاعًا عن الوطن، مؤكدة أن أمن مصر واستقرارها سيظلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به.