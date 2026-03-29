تعادل البرتغال والمكسيك استعدادا لكأس العالم 2026

فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة الودية التي جمعت المنتخب البرتغالي، بمستضيفه المكسيكي، في إطار استعداداتهما لكأس العالم 2026.

وأقيم اللقاء على ملعب أزتيكا في ميكسيكو سيتي، أحد الملاعب المستضيفة للمونديال، وشهد عدة محاولات من الطرفين دون أن تنجح أي منها؛ ليظل التعادل دون أهداف سيد الموقف.

وعقب المواجهة؛ شدد “خافيير أجيري” مدرب المنتخب المكسيكي على ضرورة التحلي بالشجاعة والقتال حتى النهاية.

ومن جهته، عبّر روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغال عن فخره بالتواجد في ملعب أزتيكا، مشيدا بالعمل الذي أُنجز به.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخبان تحضيراتهما؛ حيث تواجه المكسيك منتخب بلجيكا وديا، فيما يواجه البرتغال الولايات المتحدة.