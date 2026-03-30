طريقة عمل فتة المسخن.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة المسخن فهي من الأطباق اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات.

مقادير فتة المسخن



● بصل

● 3 قطع صدور دجاج مخلية مسلوقة

● 1/2 ملعقة حبهان مطحون

● 1/2 ملعقة قرفة مطحونة

● ملح وفلفل

● 2 ملعقة كبيرة سماق

● دبس رمان

● نصف كوب زيت زيتون

لصوص الزبادي:

● نص كيلو زبادي

● ليمون

● 4 ملعقة كبيرة طحينة

● بشر نصف ليمونة

● ملح

● 2 فص ثوم مهروس

للتقديم:

● خبز مقلي

● بقدونس مفروم

● رشة سماق

● رمان

● لوز مقلي



طريقة تحضير فتة المسخن



يشوح البصل مع الدجاج في الزيت

يضاف له الملح والفلفل والحبهان والقرفة والسماق ودبس الرمان ويخلطوا جيدا

تخفق مقادير صوص الزبادي جيدا

يوضع الدجاج في طبق التقديم ثم صوص الزبادي

ويزين الطبق بالخبز والبقدونس والسماق واللوز والرمان