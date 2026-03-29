الأمن المصري يحسم المعركة قبل وقوعها.. عادل ناصر يشيد بكفاءة الداخلية في تفكيك المخططات الإرهابية

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات يعكس تطورًا كبيرًا في منظومة الأمن الاستباقي وقدرة الدولة على التعامل مع التهديدات قبل تصاعدها.



وأكد ناصر أن التحركات الأمنية الأخيرة كشفت عن مستوى عالٍ من التنسيق والدقة في رصد العناصر المتطرفة وتتبع تحركاتها، وهو ما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفوضى داخل المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعامل الحاسم مع العناصر التابعة لحركة “حسم” الإرهابية يبرهن على يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تفكيك البُنى التنظيمية لهذه الجماعات، وتجفيف منابع دعمها، بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.



وأضاف أن النجاحات الأمنية المتلاحقة تؤكد أن مصر تمتلك منظومة قوية قادرة على حماية حدودها الداخلية وصون مقدراتها، في ظل تحديات إقليمية معقدة، مشددًا على أن معركة الدولة ضد الإرهاب مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة.



واختتم النائب عادل ناصر تصريحه بالتأكيد على أن تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، مثمنًا تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حماية الوطن والحفاظ على أمن المواطنين.