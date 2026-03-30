اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 30-3-2026

علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط ، مما أثر على أسعار البيع، واستقرت محليا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 30 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا 

استقرت أسعار الخردة 375 دولارا / طن دون تغيير ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

ارتفع سعر خام الحديد عند 106 دولار / طن مقارنة 106 دولار / طن أسعار الاسبوع الماضي بزيادة دولار.  

تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 433 – 438 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 530 – 560 دولارا/ طن.

وسجلت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) مستويات مرتفعة بحدود 

1060دولار/طن.


أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 36000 إلي 38200 جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 37 ألف جنيه و38500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 30 مارس 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.


 

