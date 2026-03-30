الأبواب تفتح فجأة.. عيب خطير في سيارات جيب جراند شيروكي الكهربائية

في خطوة أثارت الكثير من النقاشات حول معايير الأمان في صناعة السيارات الحديثة، كشف مهندسو "جيب" عن الحل التقني الذي تم اعتماده لمواجهة معضلة انحباس الركاب داخل سيارة "شيروكي" عند تعطل البطارية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأبواب الإلكترونية التي تفتقر للروابط الميكانيكية التقليدية.

غياب النسخ الميكانيكي وأزمة الأبواب الخلفية

تكمن المشكلة الأساسية في أن الأبواب الخلفية لسيارة جيب شيروكي لا تحتوي على أي وصلات ميكانيكية احتياطية، مما يعني أنها تعتمد كليًّا على الطاقة الكهربائية لفتح القفل والترباس.

أثار هذا التصميم مخاوف هندسية حقيقية بشأن سلامة الركاب، خاصة الأطفال، في حال حدوث عطل كهربائي مفاجئ أو نفاد طاقة البطارية تمامًا، حيث يصبح الباب مجرد قطعة معدنية مغلقة لا يمكن تحريكها يدويًا.

خزان الطاقة الاحتياطي.. حل جيب الذكي

لمواجهة هذا الخطر، لجأ مصممو جيب إلى ابتكار نظام تخزين طاقة محلي داخل منظومة الباب.

هذا النظام يعمل كمكثف أو بطارية صغيرة قادرة على الاحتفاظ بجهد كافٍ لتنفيذ عمليتي أو ثلاث عمليات فتح للقفل حتى بعد فقدان السيارة لمصدر الطاقة الرئيسي.

يضمن هذا الحل للركاب فرصة الخروج السريع في حالات الطوارئ، لكنه يظل حلاً محدودًا بعدد مرات محددة من الاستخدام قبل أن يتوقف النظام عن العمل كليًا.

علاوة على نظام تخزين الطاقة، أضافت جيب أسطوانة مفتاح فيزيائية تقليدية، ولكن المثير للجدل أنها موجودة على باب واحد فقط في السيارة بأكملها.

مما يعني أن الدخول إلى السيارة أو الخروج منها ميكانيكيًا في حالة الطوارئ القصوى يقتصر على نقطة وصول واحدة، مما يضع عبئًا إضافيًا على السائق والركاب في توزيع أنفسهم للوصول إلى هذا المخرج الوحيد عند الضرورة.

جدل المقابض الإلكترونية في الصناعة العالمية

أصبحت مقابض الأبواب والأنظمة الإلكترونية (E-Latches) موضوعًا ساخنًا في أروقة شركات السيارات العالمية، حيث يميل المصنعون نحوها لتقليل الوزن وتحسين الانسيابية والمظهر الجمالي.

ومع ذلك، فإن الحوادث الأخيرة والعيوب التقنية المرتبطة بهذه الأنظمة فتحت نقاشًا واسعًا حول ما إذا كانت الرفاهية الرقمية قد جاءت على حساب الأمان الفيزيائي البسيط، وهو ما يدفع بعض الشركات الآن لإعادة التفكير في دمج مقابض مخفية لكنها ميكانيكية في جوهرها.