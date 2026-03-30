ماذا يحدث لجسمك عند تناول العيش البلدي يوميا

العيش البلدي يعتبر من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي المصري، ويتميز بخميرة طبيعية وغنى بالألياف مقارنة بالخبز الأبيض المصنع.

لكن تناول العيش البلدي يوميًا له آثار إيجابية وسلبية على الجسم، حسب الكمية ونمط الحياة:



الفوائد:

مصدر للطاقة: يحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط اليومي.

غني بالألياف: يساعد على تحسين الهضم ويقلل مشاكل الإمساك.

دعم صحة الجهاز الهضمي: الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

مناسب للسيطرة على الوزن عند الاعتدال: يزيد الشبع ويساعد على تقليل الإفراط في الأطعمة الأخرى.

المخاطر المحتملة:

زيادة الوزن: الإفراط في تناوله دون نشاط بدني قد يؤدي لزيادة السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن.



ارتفاع نسبة السكريات في الدم: رغم أنه أفضل من الخبز الأبيض، إلا أن الإفراط قد يؤثر على مستوى السكر، خاصة لمرضى السكري.

محتوى الصوديوم: بعض الأنواع المخبوزة بالخميرة السريعة أو الصناعية قد تحتوي على نسبة أعلى من الملح.

نصائح:

تناول قطعة أو قطعتين مع الوجبات اليومية يكفي.

يفضل دمجه مع الخضار أو البروتينات لضبط معدل امتصاص السكر.

اختر العيش البلدي الطازج والخالي من المواد الحافظة الصناعية.