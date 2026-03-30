فيديوهات خادشة.. طليق رحمة محسن يواجه عقوبة الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على طليق رحمة محسن، بتهمة نشر فيديوهات خادشة لها.



وتنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة طليق المطربة رحمة محسن، بتهمة إزعاج المجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة لها، وإذاعة صور وفيديوهات خادشة.



عقوبة نشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل



نصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

و إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.



وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين "الطابعون والعارضون والموزعون".

عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.