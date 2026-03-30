قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

د.منال عوض: نحرص على دعم توجه القطاع الخاص نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع  محمد العربي الرئيس التنفيذي لشركة لوريال مصر، لاستعراض خارطة طريق الشركة نحو تحقيق الاستدامة وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ورفع الوعي وصون الطبيعة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة ربا علي المدير الإقليمي للشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، والسيدة نهلة مختار مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على إهتمام الوزارة بدعم الاستثمار في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والعمل على تحويل البيئة لفرصة للنمو ومصدر للدخل والوظائف المبتكرة الجديدة لدعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى التي تركز على المخلفات الزراعية كمادة خام للصناعة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مشروعات الشركة في مجال الاستدامة والبحث العلمي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع إحدى شركات تصنيع العبوات لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره، للوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية.

كما وجّهت د. منال عوض بالتعاون في مجال خفض الانبعاثات، وتداول شهادات الكربون بما يتماشى مع خطة الوزارة في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى تقديم   الدعم الفني اللازم وتنفيذ مبادرات رفع الوعي وتشجيع المواطنين لإعادة العبوات الفارغة لإعادة تدويرها بما يقلل من المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية وتحقيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ زيارة ميدانية للمصنع للتعرف على المبادرات والأنشطة الصديقة للبيئة المنفذة على أرض الواقع .

واستعرض ممثلو الشركة مشروعاتها المنفذة في إطار أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومجالات عمل الشركة والأبحاث المنفذة في مجال الاستفادة من العلوم الخضراء، حيث بدأت الشركة أعمالها في مصر في ٢٠٠٩ من خلال ٤ قطاعات لتصل استثماراتها أكثر من ١٠٠ مليون يورو، وتوظف حالياً ٤٥٠ عامل، وتتحالف مع ١٤ ماركة عالمية، و٥ برامج دولية خاصة بالمسئولية المجتمعية .
 
وأكد مسئولى الشركة أنها استطاعت الوصول إلى ١٠٠٪؜ طاقة متجددة والتدوير للمياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتنفيذ مجموعة من أنشطة الخدمة المجتمعية للشباب والمرأة، مع تحقيق الهدف الطموح لخفض إنبعاثات الكربون لعام ٢٠٢٥، واستكمال جهود الخفض خلال ٢٠٢٦، والعمل في مجال الاقتصاد الدائري كالمسئولية الممتدة للمنتج.

ومن جانبه، أكد السيد محمد العربي المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، أن الشركة تضع تحقيق الاستدامة وصون البيئة والطبيعة ضمن أولوياتها، وتسعى للشراكة مع الحكومة المصرية لتحقيق تأثير حقيقي في هذا المجال، كما تحرص على لعب دور حقيقي في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية عمل تضم مكونات للاستدامة والتنمية المجتمعية وبناء القدرات وتمكين المرأة، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالبيئة، بإلإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي ودوره المهم في مواجهة التحديات البيئية ومنها التلوث البلاستيكي.

الاستثمار في المجالات المختلفة التحول الأخضر البلاستيك المعاد تدويره لتحقيق التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد