عمرو أديب يعلق على موقف السفير الإيراني من مغادرة لبنان.. ماذا قال؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على موقف السفير الإيراني محمد رضا شيباني من مغادرة لبنان، رغم قرار السلطات اللبنانية بسحب اعتماده.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على فيسبوك: "‏منذ بداية هذه الحرب الغبية شهدنا مواقف لم نرها من قبل سواء فى منطقتنا او فى العالم. ولكن من أغرب المواقف هو ما يحدث فى بيروت اليوم من رفض للسفير الإيرانى للمغادرة وانه شخص غير مرغوب فيه. بجد هذا ما لم نسمع به من قبل ان يصر سفير على الاستمرار ولا يلقى بال (بالدولة) التى طلبت منه المغادرة والرحيل الفوري !".

وفي تطور دبلوماسي لافت، رفض السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني مغادرة البلاد، رغم قرار السلطات اللبنانية بسحب اعتماده ومنحه مهلة رسمية للمغادرة انتهت اليوم الأحد، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في التوتر بين بيروت وطهران.

وحسب مصادر دبلوماسية إيرانية، فإن شيباني لن يغادر لبنان “نزولًا عند رغبة” قوى سياسية لبنانية بارزة، على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب دعم واضح من حزب الله، الذي دعا في وقت سابق إلى التراجع عن قرار سحب الاعتماد.

كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد اتخذت قرارًا حاسمًا بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني، واعتبرته “شخصًا غير مرغوب فيه”، مطالبة إياه بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال مهلة محددة انتهت بالفعل، في خطوة تعكس استياءً رسميًا من ما وصفته بيروت بانتهاك الأعراف الدبلوماسية.