فيلق القدس: حزب الله فضح أكاذيب نتنياهو..ولا تسرب نووي بإيران

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية ما قاله قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أن نتنياهو كان يحلم بتوسيع الحزام الأمني في المنطقة إلا أن نيران حزب الله وأنصار الله كشفت وعود إسرائيل الكاذبة للمستوطنين.

ذكر قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أمريكا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة.

وقصف حزب الله بالصواريخ تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

كما قصف حزب الله بقذائف المدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند تلة فريز في بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة بلومبرج عن ترامب قوله: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق.

سلامة المنشآت النووية

وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن وضع سلامة المنشآت النووية تحت السيطرة والمراقبة الدقيقة.

ذكر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: الأضرار المسجلة في المنشآت النووية لم تكن من النوع الذي يشكل تهديدا.

أضاف : جميع أنظمة السلامة ومراقبة البيئة وإدارة الطوارئ مستقرة وفعالة.