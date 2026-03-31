بحوث الصحراء يطلق سلسلة أيام حقلية ولقاءات إرشادية متنوعة لدعم مزارعي الوادي الجديد

نظم مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الأيام الحقلية واللقاءات الإرشادية الموسعة بمدينتى الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) بالتعاون مع المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (إيكاردا).

ومن جانبه قال الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنقل التكنولوجيات الحديثة من المختبرات إلى الحقول مباشرة، وتطويع الابتكار لخدمة المزارع البسيط في المناطق النائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف شوقى بأن الفعاليات شملت تدريبات عملية مكثفة للمزارعين والمنتجين وتركزت حول عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، منها معاملات ما بعد الحصاد والتدريب على أفضل الطرق لتقليل الفاقد في محاصيل الحبوب واستعراض طرق زراعة محاصيل الأعلاف الصيفية وإنتاج شتلات البانيكم لمواجهة فجوة الأعلاف وزيادة القيمة المضافة للتمور من خلال التصنيع الغذائي لمنتجات التمور لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول المحافظة الأول.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثيه أن الفعاليات تمت من خلال منصة إرشادية رقمية إلى جانب التدريب الميداني بتقديم محتوى إرشادي مرئي عن طريق عرض فيديوهات تعليمية متخصصة تم انتاجها بالتعاون بين المركز وايكاردا وتناولت طرق استزراع الأزولا كبديل بروتيني للأعلاف وتصنيع السيلاج والكمبوست من المخلفات الزراعية والممارسات المثلى لزراعة وإنتاج البانيكم، وأضاف عزت أن المركز يسعى من خلال هذه المشروعات إلى بناء نموذج زراعي متكامل يواجه التحديات المناخية، موضحا أن التواجد الميداني مع المزارعين يهدف إلى تقديم دعم فني مباشر يضمن استمرارية ونجاح المحطات البحثية في خدمة المجتمع المحلي.

وفي سياق متصل أشار الدكتور أحمد الحاوي رئيس المشروع بأن التعاون مع الوكالة الإسبانية والإيكاردا يركز بشكل أساسي على تمكين المزارعين من أدوات الزراعة الذكية والمتكاملة التي تضمن استدامة سبل العيش، لافتا إلى أن الإقبال الكبير من مزارعي الوادي الجديد يعكس رغبتهم في تبني الممارسات المبتكرة لتحسين جودة ودخل أسرهم. واضاف الحاوى بأن عدد المشاركين في أنشطة المشروع تجاوز اكثر من الف مزارع.