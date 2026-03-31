توك شو

عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات: ترامب يرى أن النظام الإيراني ما زال يمتلك نقاط قوة

هاني حسين

قال ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إنّ الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة في الوقت الحالي تقوم على إضعاف النظام الإيراني إلى أقصى حد ممكن وتجريده من نقاط قوته، بما يسمح بالتعامل معه لاحقاً في إطار المفاوضات، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تحسين شروط التفاوض وليس إطالة أمد الحرب.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إطالة الحرب لا تصب في مصلحة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن ذلك لا يعني تراجعه في هذه المرحلة، خاصة مع عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالملف النووي والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن هناك نقاط قوة لا تزال قائمة لدى النظام الإيراني، من بينها منشآت النفط واليورانيوم عالي التخصيب الذي يمثل ركيزة لإحياء البرنامج النووي.

وأوضح مسعد أن القدرات الإيرانية تعرضت لإضعاف كبير، لافتاً إلى أن الصواريخ الباليستية تم تدمير نحو ثلثها وفق أحدث تقارير المخابرات الأمريكية، إلى جانب استمرار استهداف المنشآت العسكرية التابعة للحرس الثوري واغتيال قيادات، وهو ما يسهم في تقليص قدرات النظام تدريجياً.

وأكد أن إضعاف النظام بشكل كامل لن يتحقق إلا عبر تدمير الصواريخ الباليستية بشكل شامل أو التوصل إلى اتفاق يتضمن السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أن القصف الجوي الأمريكي نجح في تدمير البنية التحتية النووية، لكنه لم يصل بعد إلى هذه الشحنة الحساسة، في وقت لا يزال فيه النظام الإيراني يؤكد امتلاكه لها.

ترامب امريكا ايران طهران اخبار التوك شو

