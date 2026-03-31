محاكمة سائق شركة نقل ذكى ضرب فتاة بالتجمع بعد إلغاء الرحلة.. اليوم

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة سائق شركة نقل ذكي، لقيامه بالتعدي على فتاة وضربة "بكابل سلك" انتقاما منها بعد قيامها بإلغاء رحلة عبر تطبيق إلكتروني.

قال دفاع المجنى عليها، إن قرار إحالة المتهم للمحاكمة جاء عقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية ووصول كافة التقارير المطلوبة والتي تؤكد إدانة المتهم.

وأضاف أنه سيطالب خلال الجلسة بتعويض مادى قدره 5 ملايين جنيه ضد الشركة المشغلة للمتهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 أكتوبر الماضي طلبت الفتاة عبر تطبيق الكترونى أحد سائقى سيارات النقل الذكي لتوصيلها من التجمع إلى عملها، وعندما تحدثت مع السائق عن مكان عملها رفض التوجه إلى الموقع المحدد وامتنع عن إلغاء الرحلة ما دفعها لإلغائها بنفسها وطلب سائق آخر

فوجئت بعد لحظات بظهور السائق أمامها الذى نزل من سيارته يحمل "كابل" ويهددها بالقتل ثم ضربها على ظهرها بالكابل، واستقل السائق السيارة واثناء مغادرته للمكان حاول دهسها الا انها تفادت ذلك، ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الواقعة حيث تم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ورصدت الأجهزة الأمنية الواقعة بعد تحرير الفتاة محضرا وتم ضبط المتهم، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإجراء تحليل المواد المخدرة، وعقب ورودها تمت إحالة المتهم للمحاكمة.