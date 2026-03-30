أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع الدائر مع إيران يدخل مرحلة معقدة عنوانها "سباق تحمّل الألم"، في ظل توازن نسبي في القدرات، واستمرار المواجهات دون حسم واضح.



وأوضح "هلال" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن إيران تمتلك مقومات صمود قوية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات الأمية، وامتلاكها بنية صناعية عسكرية متطورة، حيث تنتشر مصانع إنتاج الصواريخ والطائرات في مناطق محصنة داخل أعماق الجبال، إلى جانب تحقيقها قدرًا كبيرًا من الاكتفاء الغذائي.



وأضاف أن تصريحات دونالد ترامب بشأن القضاء على إيران، تتعارض مع الواقع الميداني، في ظل قدرة طهران على الصمود والاستمرار في المواجهة، مؤكدًا أن حسم الحرب بات مرهونًا بعاملين رئيسيين: “قدرة الاقتصاد العالمي”- خاصة الأمريكي- على تحمّل تبعات الصراع، مقابل “قدرة إيران على الاستمرار وتحمل الضغوط”.



وأشار إلى ما نقله أحد وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين، بأن المواجهة الحالية تمثل "مسابقة في تحمل الألم"، مرجحًا أن تكون الكفة مائلة نسبيًا لصالح إيران في هذا الإطار.



ولفت إلى أن حالة من التكتم تسيطر على أطراف الصراع بشأن حجم الخسائر الحقيقية، بهدف الحفاظ على الروح المعنوية.



واختتم هلال تصريحاته، بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي دون تسوية سياسية ينذر بإطالة أمد الصراع، مع ما يحمله ذلك من تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق.